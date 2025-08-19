Lançada a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista na Alesp
Foi relançada esta semana na assembleia legislativa a frente parlamentar do agronegócio paulista. O coordenador, o Deputado Itamar Borges, esteve em Rio Preto e falou sobre o trabalho da frente neste momento em que os produtores brasileiros enfrentam o tarifaço imposto pelo governo americano.
