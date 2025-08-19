Lançada a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista na Alesp Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 13h30 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi relançada esta semana na assembleia legislativa a frente parlamentar do agronegócio paulista. O coordenador, o Deputado Itamar Borges, esteve em Rio Preto e falou sobre o trabalho da frente neste momento em que os produtores brasileiros enfrentam o tarifaço imposto pelo governo americano.

SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto