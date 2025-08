Laudo comprova chumbinho em água que intoxicou funcionária em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/08/2025 - 14h32 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h15 ) twitter

Um laudo da pericia comprovou que havia chumbinho no copo de água da funcionária de uma clínica de Rio Preto. O caso foi em janeiro deste ano e fez com que uma mulher de 47 anos tivesse ânsia de vômito e dor de barriga após beber a água e ficar 25 dias afastada do trabalho.

