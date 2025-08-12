Logo R7.com
Laudo descarta uso de drogas por instrutor e piloto em acidente aéreo de Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

SP Record: A análise toxilógica descartou eventual uso substâncias psicoativas pelo instrutor e também pelo piloto, mortos em um acidente aéreo na área rural de Rio Preto. A Polícia Civil, aguarda ainda a conclusão de outros laudos para avançar nas investigações.

