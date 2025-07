Livro escrito por detentas do CR Feminino é destaque em festival literário Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 18/07/2025 - 10h20 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A privação de liberdade em prosa e versos. A experiência de internas do centro de ressocialização feminino de Rio Preto ilustra as páginas de um livro de poesia escrito pelas próprias detentas. A obra é um dos destaques do festival ações literárias deste ano.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto