Mãe é presa após envenenar o próprio filho de 8 anos; criança está em estado grave

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A justiça de Araçatuba decretou a prisão temporária da mulher suspeita de envenenar o lanche dela e do próprio filho, uma criança de oito anos. Os dois estão internados em estado grave. A Polícia investiga o que pode ter motivado o crime.

