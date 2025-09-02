Mãe é presa após envenenar o próprio filho de 8 anos; criança está em estado grave Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 02/09/2025 - 12h13 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h06 ) twitter

A justiça de Araçatuba decretou a prisão temporária da mulher suspeita de envenenar o lanche dela e do próprio filho, uma criança de oito anos. Os dois estão internados em estado grave. A Polícia investiga o que pode ter motivado o crime.

