Mães denunciam transporte escolar precário na zona rural de Jales Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mães de alunos denunciam as condições precárias do transporte escolar na zona rural de Jales. A crise na prestação do serviço, segundo elas, teria começado na gestão da antiga prestadora, mas que os problemas não acabaram com a sucessora. Entre as irregularidades apontadas estão excesso de velocidade e atrasos.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto