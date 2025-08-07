Maytê Piragibe revela traições de Marlos Cruz com amigas e babá durante casamento Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 07/08/2025 - 10h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atriz Maytê Piragibe foi casada com o ator Marlos Cruz, com quem teve uma filha, que hoje está com 15 anos. Ela contou que passou por muitas traições, que ele usava uma rede social falsa, e que ele traiu com amigas que frequentavam a casa deles e com a babá.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto