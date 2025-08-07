Maytê Piragibe revela traições de Marlos Cruz com amigas e babá durante casamento
A atriz Maytê Piragibe foi casada com o ator Marlos Cruz, com quem teve uma filha, que hoje está com 15 anos. Ela contou que passou por muitas traições, que ele usava uma rede social falsa, e que ele traiu com amigas que frequentavam a casa deles e com a babá.
