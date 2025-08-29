Megaoperação contra o crime organizado tem alvos em Rio Preto e Catanduva Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 29/08/2025 - 10h31 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h08 ) twitter

A maior operação já realizada no país contra o crime organizado chegou também a duas cidades da região noroeste. Em Rio Preto, os alvos foram uma distribuidora de combustíveis, e outras empresas das áreas de logística e prestação de serviços. Em Catanduva, mora um dos principais chefes da organização criminosa.

