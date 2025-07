Mercado de games cresce 18% no Brasil e lidera na América Latina Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/07/2025 - 12h44 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os jogos eletrônicos movimentam um mercado que não para de crescer. Foram 18% só no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil já lidera os negócios no setor na América Latina.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto