Milagre em Rio Preto: jovem se recupera sem sequelas após acidente grave Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/07/2025 - 10h25 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais do que passar o aniversário no hospital, a alta médica foi para um jovem de Rio Preto um recomeço, um milagre. Lucas, de 17 anos, sobreviveu a um acidente com graves lesões na cabeça após bater de bicicleta em um ônibus. E depois de 21 dias, internado e lutando pela vida o adolescente se recuperou sem praticamente nenhuma sequela.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto