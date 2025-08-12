Mistério no PR: 4 homens desaparecem ao cobrar dívida milionária
SP Record: Um mistério intriga a Polícia do Paraná. Três homens, todos moradores de municípios do noroeste paulista, desapareceram no interior do estado quando tentavam receber uma dívida milionária. Um quarto envolvido que seria o contratante também desapareceu.
