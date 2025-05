Moradora denuncia túnel tomado por mau cheiro e sujeira em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 16/05/2025 - 09h44 (Atualizado em 17/05/2025 - 02h42 ) twitter

Uma moradora do Bairro Costa Do Sol, que fica próximo à Avenida Mirassolândia, em Rio Preto, reclama que há vários meses o túnel de pedestres da região não recebe limpeza. Segundo ela, o local está com mau cheiro de urina e fezes.

