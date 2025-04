Moradores de Neves Paulista elegeu novo prefeito Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 08/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h37 ) twitter

Os moradores de Neves Paulista foram às urnas ontem, para escolher o novo prefeito da cidade. A eleição suplementar foi realizada, após a anulação dos votos do candidato mais votado em 2024, condenado por furto no ano de 2020. Kiko Rossali ,do PL, foi o eleito, 3.695 votos, 79,24% .

