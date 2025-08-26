Motorista de carreta dorme ao volante e causa acidente fatal em rodovia Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 26/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h08 ) twitter

O motorista que dirigia a carreta e causou um grave acidente e a morte de um advogado de Mirassol tinha cumprido todos os horários de descanso obrigatórios durante o transporte que fazia. A informação é da empresa videira transportes, dona da carreta. O motorista aparece nas imagens divulgadas à imprensa dormindo no momento da batida.

