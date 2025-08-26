Motorista de carreta dorme ao volante e causa acidente fatal em rodovia
O motorista que dirigia a carreta e causou um grave acidente e a morte de um advogado de Mirassol tinha cumprido todos os horários de descanso obrigatórios durante o transporte que fazia. A informação é da empresa videira transportes, dona da carreta. O motorista aparece nas imagens divulgadas à imprensa dormindo no momento da batida.
[SP Record]
🌐 Acesse nosso site:
➡ record.r7.com/record-rio-preto
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: @recordtvriopreto
➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto
➡ X: x.com/recordriopreto