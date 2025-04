Mude seu prato, mude sua vida: dica para o Dia da Saúde Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 02/04/2025 - 14h44 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h37 ) twitter

Você já ouviu aquela frase 'você é o que você come'? Pois é... No Dia Mundial da Saúde, comemorado hoje, você vai conferir uma receitinha bem prática para fazer no seu dia a dia. A Thais Gomes foi conversar com quem teve a vida transformada depois de mudar o que colocava no prato.

