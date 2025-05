Mulher de Rio Preto espera há 5 anos por bariátrica e desabafa sobre dificuldades Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 30/04/2025 - 15h35 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h39 ) twitter

Vamos mostrar agora a história de uma mulher de Rio Preto que pesa mais de 160 quilos e tem um metro e meio de altura.

Georgiane, de 44 anos, tem muita dificuldade de locomoção por causa do sobrepeso. Em uma entrevista emocionada, ela contou pra gente as dificuldades para cuidar do filho de dez anos e a espera por uma cirurgia bariátrica que já dura cinco anos.

