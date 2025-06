Mulher presa com 217 kg de maconha em carro Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 18/06/2025 - 12h47 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h11 ) twitter

Em Sebastianópolis do Sul uma mulher foi presa com 217 quilos de maconha. Segundo a Polícia Rodoviária a droga era transportada no porta malas e também, no assoalho de uma caro abordado durante a operação impacto.

