Mulher que abandonou 6 filhotes em Rio Preto é identificada pela polícia Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/07/2025 - 12h55 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h16 )

Temos uma novidade com relação a um flagrante que causou revolta aqui no nosso Balanço Geral de ontem, mas que agora teve um desfecho. Foi identificada a mulher que teria abandonado seis filhotes de cachorro no dia 20 de julho, na rua Maria Ceron Volpe, em Rio Preto.

