Mulher sobrevive a ataque a tiros na frente do filho de 1 ano
Está foragido o homem que atirou contra a ex, de 24 anos, em Olímpia. A jovem sobreviveu ao ataque, que ocorreu na frente do filho do casal, uma criança de um ano e nove meses. Familiares da vítima disseram que o agressor não aceitava o fim do relacionamento.
