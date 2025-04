Nova Aliança: mudanças no transporte escolar deixam pais e alunos em situação difícil Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 23/04/2025 - 15h36 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h39 ) twitter

Uma mudança no transporte escolar em Nova Aliança revoltou pais de alunos. Eles afirmam que ficou difícil o acesso à escola depois que foram suspensas algumas paradas do ônibus que transporta as crianças.

