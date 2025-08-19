Logo R7.com
O futuro chegou: robôs transformam serviços em Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A tecnologia está transformando os serviços e o atendimento ao cliente aqui em Rio Preto. A novidade oferece mais agilidade, eficiência e também personalização. Estou falando dos robôs. Eles podem te servir um lanche sabia? E até te ajudar em outros serviços.

