O futuro chegou: robôs transformam serviços em Rio Preto
A tecnologia está transformando os serviços e o atendimento ao cliente aqui em Rio Preto. A novidade oferece mais agilidade, eficiência e também personalização. Estou falando dos robôs. Eles podem te servir um lanche sabia? E até te ajudar em outros serviços.
