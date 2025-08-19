Onça-parda é resgatada após ficar presa em laço de aço em Penápolis
A Polícia Militar Ambiental de Penápolis realizou o resgate de uma onça-parda que havia ficado presa em um laço de aço instalado irregularmente às margens do rio Ribeirão Bonito, no bairro Cruzeiro, em Penápolis, na última sexta-feira.
