Onça-parda é resgatada após ficar presa em laço de aço em Penápolis Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 19/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h15 )

A Polícia Militar Ambiental de Penápolis realizou o resgate de uma onça-parda que havia ficado presa em um laço de aço instalado irregularmente às margens do rio Ribeirão Bonito, no bairro Cruzeiro, em Penápolis, na última sexta-feira.

