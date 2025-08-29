Open de Beach Tennis: Votuporanga sedia 1ª etapa do torneio em setembro
Em setembro o torneio Open de Beach Tennis está de volta! As areias do oeste e noroeste paulista vão ferver e os atletas vão mostrar que o Beach Tennis é muito mais que um esporte: é um estilo de vida! Apelidado carinhosamente pelo público como “Copa Record”, o torneio está de volta com muitas novidades. A adrenalina vai começar em Votuporanga, que será o palco da primeira etapa: nos dias 19, 20 e 21 de setembro. E ontem foi realizado o congresso da organização do evento.
