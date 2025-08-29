Open de Beach Tennis: Votuporanga sedia 1ª etapa do torneio em setembro Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 29/08/2025 - 12h08 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em setembro o torneio Open de Beach Tennis está de volta! As areias do oeste e noroeste paulista vão ferver e os atletas vão mostrar que o Beach Tennis é muito mais que um esporte: é um estilo de vida! Apelidado carinhosamente pelo público como “Copa Record”, o torneio está de volta com muitas novidades. A adrenalina vai começar em Votuporanga, que será o palco da primeira etapa: nos dias 19, 20 e 21 de setembro. E ontem foi realizado o congresso da organização do evento.

[SP Record]

🌐 Acesse nosso site:

➡ record.r7.com/record-rio-preto

‌



📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: @recordtvriopreto

‌



➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto