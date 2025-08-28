Operação Carbono Oculto: ação contra fraudes em combustíveis atinge a região Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi deflagrada hoje a operação carbono oculto, com o objetivo de combater uma organização criminosa responsável por sonegação, lavagem de dinheiro e outras fraudes no setor de combustíveis, além de infiltração no sistema financeiro nacional. E estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em diversas cidades da nossa região.

[Balanço Geral]

🌐 Acesse nosso site:

➡ record.r7.com/record-rio-preto

‌



📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: @recordtvriopreto

‌



➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto