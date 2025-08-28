Logo R7.com
Operação Carbono Oculto: ação contra fraudes em combustíveis atinge a região

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Foi deflagrada hoje a operação carbono oculto, com o objetivo de combater uma organização criminosa responsável por sonegação, lavagem de dinheiro e outras fraudes no setor de combustíveis, além de infiltração no sistema financeiro nacional. E estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em diversas cidades da nossa região.

[Balanço Geral]

