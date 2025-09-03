Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 03/09/2025 - 18h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h09 ) twitter

A Polícia Federal de Rio Preto, com o apoio do Ministério Público deflagrou a operação "HETERA", que investiga uma organização criminosa envolvida com a lavagem de dinheiro e o tráfico interestadual de drogas. Foram apreendidos mais 200 quilos de cocaína e apreendidos mais de sete milhões de reais.

