Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A Polícia Federal de Rio Preto, com o apoio do Ministério Público deflagrou a operação "HETERA", que investiga uma organização criminosa envolvida com a lavagem de dinheiro e o tráfico interestadual de drogas. Foram apreendidos mais 200 quilos de cocaína e apreendidos mais de sete milhões de reais.

