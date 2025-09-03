Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro em Rio Preto
A Polícia Federal de Rio Preto, com o apoio do Ministério Público deflagrou a operação "HETERA", que investiga uma organização criminosa envolvida com a lavagem de dinheiro e o tráfico interestadual de drogas. Foram apreendidos mais 200 quilos de cocaína e apreendidos mais de sete milhões de reais.
