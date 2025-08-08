Logo R7.com
Operação Duas Caras combate a desvios na saúde

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A Polícia Militar e o Ministério Público fazem uma operação em vários estados contra uma organização criminosa que desviava recursos da área de saúde. Em Catanduva, dirigentes de um hospital foram presos por determinação da justiça e você confere agora no SP Record.

