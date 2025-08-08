Operação Duas Caras combate a desvios na saúde
A Polícia Militar e o Ministério Público fazem uma operação em vários estados contra uma organização criminosa que desviava recursos da área de saúde. Em Catanduva, dirigentes de um hospital foram presos por determinação da justiça e você confere agora no SP Record.
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto