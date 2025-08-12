Logo R7.com
Operação "Espelho Negro" desarticula quadrilha de golpes bancários em 3 estados

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

SP Record: A Polícia de Rio Preto deflagrou hoje a operação "espelho negro", que investiga uma organização criminosa responsável por golpes em clientes bancários. Foram cumpridos mandados na capital, na região metropolitana e em Brasília.

