Operação "Espelho Negro" desarticula quadrilha de golpes bancários em 3 estados Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h17 )

SP Record: A Polícia de Rio Preto deflagrou hoje a operação "espelho negro", que investiga uma organização criminosa responsável por golpes em clientes bancários. Foram cumpridos mandados na capital, na região metropolitana e em Brasília.

