Operaçao Firewall Record Rio Preto 24/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 01h06 )

Três estrangeiros estão entre os suspeitos presos por envolvimento com uma quadrilha que teria causado um prejuízo milionário da região com o chamado golpe do falso investimento. As vítimas eram atraídas por ofertas de alto rendimento pela internet.

