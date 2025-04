Operação no Rio Tietê investiga mortandade de peixes em trecho de Zacarias Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 16/04/2025 - 12h35 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h37 ) twitter

O Grupo de Fiscalização Integrada das Águas do Rio Tietê (GFI-Tietê), da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, realiza hoje uma operação em um trecho do Rio Tietê, na região de Zacarias. A ação foi desencadeada após a mortandade de peixes registrada em cidades do noroeste paulista.

