Outono chegou Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 21/03/2025 - 15h13 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia de hoje, nos despedimos do verão e chegamos ao outono de 2025. No interior paulista, esperamos um clima mais fresco após várias ondas de calor. A repórter Larissa Lima está ao vivo trazendo informações sobre a nova estação.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto