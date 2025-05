Outono é estação em que aumentam casos de infecções respiratórias Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/05/2025 - 18h30 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h41 ) twitter

O tempo mudou, as manhãs estão mais frias e com essa mudança nas temperaturas, aumentam os casos de infecções respiratórias e para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio, o médico pneumologista Dr. Filipe Colares.

