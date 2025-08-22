Logo R7.com
Pais de filhos com deficiência dão exemplo de dedicação e esbanjam amor pelos filhos

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Em todo o Brasil se comemora a semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre as necessidades e potencialidades destas pessoas. Quem contribui com estas lições são as famílias com filhos PCDs.

E no mês dedicado aos pais nós preparamos uma matéria cheia de amor que mostra a dedicação destes homens aos filhos com deficiência. Eles não só aceitaram o diagnóstico mas tiveram suas vidas transformadas e, para melhor.

