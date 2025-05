Pais denunciam condições precárias do transporte escolar na zona rural de Mirassol Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/05/2025 - 11h55 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h45 ) twitter

Pais denunciam a precariedade do transporte escolar oferecido para alunos da rede publica de Mirassol. As irregularidades flagradas em vídeo atingem em cheio ônibus escolares que trafegam na área rural do município.

