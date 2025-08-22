Patrimônio histórico: teatro centenário de Mirassol está em ruínas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 22/08/2025 - 11h48 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h09 ) twitter

Quase 100 anos de história em ruínas. O cenário sombrio destoa dos tempos áureos do primeiro teatro da região. Estamos falando do Cine Teatro São Pedro, em Mirassol, um prédio com valor histórico e cultural, agora ameaçado pela falta de manutenção e cuidado.

