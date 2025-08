"Pimenta do Amor" e outras invenções surgem inspiradas no sucesso do morango em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 06/08/2025 - 13h23 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h13 ) twitter

Ainda seguindo o sucesso do "morango do amor", algumas comerciantes da região de Rio Preto decidiram inovar. Agora você vai conhecer as novas invenções com o caramelo, a "pimenta do amor" e também o hortifrúti do amor.

