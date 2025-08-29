Logo R7.com
Polêmica: falta de vagas em abrigos pode barrar projeto de lei em Rio Preto

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Um projeto polêmico quer impedir que as ruas de Rio Preto sejam utilizadas como dormitórios. Na prática, a proposta proíbe pessoas em situação de rua de ocupar as áreas de passeio. A ideia seria encaminhar todos para casas de acolhimento. Detalhe: não há vagas pra tanta gente.

SP Record

