Polêmica: falta de vagas em abrigos pode barrar projeto de lei em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 29/08/2025 - 14h30 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h10 )

Um projeto polêmico quer impedir que as ruas de Rio Preto sejam utilizadas como dormitórios. Na prática, a proposta proíbe pessoas em situação de rua de ocupar as áreas de passeio. A ideia seria encaminhar todos para casas de acolhimento. Detalhe: não há vagas pra tanta gente.

