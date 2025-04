Polícia Civil atua em dois estados contra hackers Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/04/2025 - 16h05 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h37 ) twitter

Nesta semana, policiais civis da Divisão Especializada de Investigações Criminais do DEINTER 5, de Rio Preto, realizaram a Operação Shadow Hacker, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Agora, ao vivo, a repórter Thais Gomes traz as informações.

