Polícia conclui inquérito de agressões em creche de Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 25/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de Rio Preto concluiu o inquérito sobre agressões a crianças de uma creche, em junho do ano passado. As investigações confirmaram os maus-tratos cometidos por uma professora, que foi demitida logo após a descoberta do caso.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto