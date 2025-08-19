Logo R7.com
Polícia de Rio Preto prende homem que matou o próprio filho e estava foragido há 18 anos

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

A Polícia Civil de Rio Preto prendeu no interior de minas gerais um homem, procurado há 18 anos pela morte do próprio filho, um adolescente de 14 anos. Um crime brutal que corria o risco de ficar impune, como nos mostra a reportagem de Larissa Lima.

