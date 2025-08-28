Polícia faz 2ª reconstituição da morte da estudante Carmem em Ilha Solteira
A Polícia de Ilha Solteira fez ontem a segunda reconstituição da morte da estudante Carmem de Oliveira Alves. O delegado responsável pelo caso acredita que os dois suspeitos de envolvimento no crime devem continuar presos porque não há dúvidas sobre a participação deles.
[Balanço Geral]
🌐 Acesse nosso site:
➡ record.r7.com/record-rio-preto
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: @recordtvriopreto
➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto
➡ X: x.com/recordriopreto