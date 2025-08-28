Polícia faz 2ª reconstituição da morte da estudante Carmem em Ilha Solteira Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 28/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h09 ) twitter

A Polícia de Ilha Solteira fez ontem a segunda reconstituição da morte da estudante Carmem de Oliveira Alves. O delegado responsável pelo caso acredita que os dois suspeitos de envolvimento no crime devem continuar presos porque não há dúvidas sobre a participação deles.

