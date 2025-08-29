Polícia fecha clínica clandestina e resgata 11 pessoas em Votuporanga
A Polícia Civil de Votuporanga fechou uma clínica clandestina após uma investigação. No local, foram encontradas 11 pessoas, incluindo idosos e pessoas com transtornos mentais ou dependência química, vivendo em condições degradantes.
