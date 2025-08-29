Polícia fecha clínica clandestina e resgata 11 pessoas em Votuporanga Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 29/08/2025 - 11h07 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h08 ) twitter

A Polícia Civil de Votuporanga fechou uma clínica clandestina após uma investigação. No local, foram encontradas 11 pessoas, incluindo idosos e pessoas com transtornos mentais ou dependência química, vivendo em condições degradantes.

