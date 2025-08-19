Polícia investiga morte de idosa por suspeita de maus-tratos em Bady Bassitt
A Polícia Civil vai investigar a morte em Bady Bassitt de uma idosa de 68 anos com suspeita de maus-tratos. Depois de receber atendimento médico na cidade, ela foi transferida para o hospital de base com desnutrição e traumatismo craniano encefálico.
