Prefeitura anuncia tarifa zero nos ônibus aos domingos em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 17/07/2025 - 14h29 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h14 )

A prefeitura de Rio Preto anunciou hoje a gratuidade do transporte coletivo aos domingos. O projeto de tarifa zero, terá um custo estimado em 300 mil reais aos cofres municipais, e será implantado já no próximo fim de semana.

