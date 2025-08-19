Prefeitura de Rio Preto atrasa pagamento a funcionários terceirizados
Funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a prefeitura de Rio Preto na área de educação estão sem receber. O contrato foi rompido e um acordo parcelou a dívida em dez vezes, mas a primeira parcela que deveria ter sido paga na sexta-feira, não foi realizada.
SP Record 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto