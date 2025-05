Presos suspeitos de assalto em Votuporanga Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 05/05/2025 - 17h41 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foram presos, em Votuporanga, três jovens suspeitos de assaltarem um motorista de aplicativo. O crime foi há dez dias, mas as buscas pelos criminosos só avançaram na última sexta-feira com duas prisões. no dia seguinte, foi a vez do terceiro envolvido ser preso.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto