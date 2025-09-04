Prf de Rio Preto registra sequência ocorrências que chamam a atenção
Polícia Rodoviária Federal apreendeu 954 quilos de maconha durante fiscalização na BR-153, em José Bonifácio, ontem à noite. E outra ocorrência que chamou a atenção na PRF , ontem à tarde, é que os agentes apreenderam um carro de luxo clonado, em rio preto.
