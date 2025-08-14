Prisão de suspeitos na morte de estudante é prorrogada por 30 dias em Ilha Solteira Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/08/2025 - 11h50 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h07 ) twitter

Balanço Geral: A justiça prorrogou por mais 30 dias a prisão dos envolvidos na morte de Carmem de Oliveira Alves, de 26 anos, a estudante de zootecnia de Ilha Solteira. A gente fala agora com o Renan que está com o delegado responsável pela investigação e tem mais mais informações sobre esse caso que a gente acompanha desde o início.

