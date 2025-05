Produtores reforçam medidas contra gripe aviária após surto no RS, mas SP segue sem focos em 2025 Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 23/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O surto de Gripe Aviária no Rio Grande do Sul levou produtores da região a intensificarem medidas sanitárias para prevenir a disseminação da doença. Apesar do estado de atenção não há registro de focos em criatórios paulistas neste ano.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto