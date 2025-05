Quadrilha explorava mulheres em pelo menos três cidades da região Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 21/05/2025 - 18h50 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h42 ) twitter

A Polícia Civil de Auriflama concluiu um inquérito policial sobre uma quadrilha especializada em exploração sexual que agia em pelo menos três cidades da região e também no mato grosso do sul. As investigações começaram depois da morte de uma das garotas.

