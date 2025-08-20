Quase 40 animais são resgatados de imóvel abandonado em Araçatuba Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 20/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h15 ) twitter

Agentes do centro de controle de zoonoses e guardas civis municipais de Araçatuba encontraram quase quarenta cães e gatos dentro de uma casa na zona leste da cidade. O imóvel estava desabitado desde a semana passada quando os donos foram presos.

